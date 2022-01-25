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Sömestre tatili yoğun kar yağışına takıldı - Son Dakika

Sömestre tatili yoğun kar yağışına takıldı

25.01.2022 13:50
Sömestre tatili yoğun kar yağışına takıldı

Ülke genelinde etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı, sömestre tatiline çıkma niyetinde olan birçok kişiye engel oldu.

Ülke genelinde etkisini yoğun şekilde gösteren kar yağışı, sömestre tatiline çıkma niyetinde olan birçok kişiye engel oldu. Turizm şirketleri sömesterenin ilk haftası beklediğini bulamasa dahi yağışların biteceği ikinci haftadan umutlular.

Son 1 haftadır ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlleri birbirine bağlayan birçok karayolunda trafikte aksamalar meydana gelirken, şehir değiştirecek vatandaşlarda tedirginlik oluştu. Okulların yarıyıl tatiline girdiği dönemde yaşanan olumsuz hava koşulları, tatil planı yapan ailelere engel oldu. Geçtiğimiz hafta turizm şirketlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyordu. Bu hafta ise yoğunluk rezervasyonda değil de tarih değişikliğinde yaşanıyor. Hava muhalefetinden dolayı trafikte yaşanan aksamalardan çekinen birçok kişi, sömestre için yaptığı tatil planını iptal ettirmek veya ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.

"Kar yağışından dolayı rezervasyonlar ya iptal edildi ya da ertelendi"

Eskişehir'de turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, sömestrenin ilk haftasına kar engeli çıktığını belirtti. Birçok kişinin tarih değişikliği yaptırdığını belirten Er, sömestrenin ikinci haftasına planların yapıldığını söyledi. Turizm acentelerinin bu tatil döneminde de beklediğini bulamadığını ifade eden Salih Er, şu ifadeleri kullandı:

"Sömestre başlamadan 1 hafta önce rezervasyon yoğunluğu vardı. Hava şartlarının bu kadar kötü olacağı düşünülmüyordu. İnsanlar belli programlar yapmıştı kendisine. Sömestre başlar başlamaz etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla bazı rezervasyonlar iptal edildi. Bu rezervasyonların ikinci haftaya ertelendiği de oldu. Çünkü meteorolojide ikinci haftada kar yağışının etkisini azalttığı görülüyor. Sömestre tatili insanların kendisini rahatlatmak için bulduğu bir fırsat. Çocukların okulları da kapalı olunca ailece aktivite yapılabilecek bir dönem oluyor. Özellikle Afyonkarahisar ve Antalya taraflarında fiyatların da yükselmemesi aileler için büyük bir fırsat olmuştu. Oteller henüz zam yapmadı geçtiğimiz sezonun fiyatlarını uyguluyorlar. Fakat hava muhalefeti birçok aile için engel oldu. Şuan ilk hafta beklenen yoğunluk yaşanamadı, fakat ikinci hafta için hareketlilik bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

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Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Turizm, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sömestre tatili yoğun kar yağışına takıldı - Son Dakika Ekonomi


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