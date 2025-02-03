Sompo Sigorta 2024'te Büyüme Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sompo Sigorta 2024'te Büyüme Hedefliyor

Sompo Sigorta, 2024'te yüzde 100'ün üzerinde büyüyerek prim üretiminde 5'inci sıraya yükseldi.

03.02.2025 12:16
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Sompo Sigorta, 2024'ü yüzde 100'ün üzerinde büyüme ile tamamlarken, prim üretiminde Türkiye genelinde 5'inci sıraya yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, sigorta sektöründe makroekonomik istikrarın sağlandığı ve enflasyonun düşüş eğiliminde olduğu 2024'te, güçlü finansal yapısı ve stratejik yatırımlarıyla büyümesini sürdürdü.

Geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydeden şirket, prim üretiminde ise 5'inciliğe yükseldi. Şirket, geçen yıl teknoloji odaklı stratejilerini bir üst seviyeye taşıyarak Sompo Teknoloji'yi kurdu.

Sigorta sektöründe 2024 yılı, makroekonomik istikrarın sağlandığı ve sigorta bilincinin arttığı bir dönem olarak öne çıktı. Artan fiyat hassasiyetine rağmen Sompo Sigorta, güçlü sermaye yapısı sayesinde müşterilerine uygun maliyetli çözümler sunmayı sürdürdü. Doğal afetler ve iklim değişikliği risklerinin sigorta sektörünün önemini daha da artırdığı bu süreçte, şirket yenilikçi sigorta ürünleriyle müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermeye odaklandı.

2025 yılı hedefleri doğrultusunda Sompo Sigorta, dijital dönüşüm yatırımları ve genişleyen hizmet ağıyla sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Sektörümüzün dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdür Fahri Uğur, kuruldukları günden bugüne teknolojiye en fazla yatırım yapan sigorta şirketleri arasında yer aldıklarını belirterek, insan kaynağına ve teknolojiye yatırımı temel strateji bileşenleri olarak benimsediklerini, bu merkezde fark yaratıcı, katma değeri yüksek projeler hayata geçirdiklerini aktardı.

Temel stratejilerinin devamı olarak, bilişim teknolojileri ve AR-GE alanında daha derinlemesine çalışma yapmak üzere geçen yıl Sompo Teknoloji'yi kurduklarını kaydeden Uğur, "Yeni yatırımımızla, yapay zeka ve veri analitiği destekli sistemleri sigorta süreçlerine entegre ederek hem operasyonel verimliliği artırdık hem de müşteri deneyimini geliştirdik. 2025'te teknoloji yatırımlarımızı daha da artırmayı, yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratmayı ve sektörümüzün dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uğur, 2025'in, hem müşteri memnuniyetini artırma hem de pazar payını genişletme odaklı stratejileri için önemli bir dönüm noktası olacağına işaret ederek, "2025'te dijitalleşme ve yapay zeka entegrasyonları sayesinde daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Oto sigortalarındaki öncülüğümüzü devam ettirerek, kurumsal sigortalar ve sağlık sigortalarında pazar payımızı büyüteceğiz. 2025'te genişleyen acente ağımızla birlikte de büyümemizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.

Hedeflerinin acente sayısını artırarak, hizmet ağını daha da genişletmek ve sigorta ürünlerini daha erişilebilir hale getirmek olduğunu vurgulayan Uğur, her bütçeye ve ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya da devam ederek, sigorta penetrasyonunu artıracaklarını anlattı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Sigorta, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sompo Sigorta 2024'te Büyüme Hedefliyor - Son Dakika

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