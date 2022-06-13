Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı - Son Dakika
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Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı

13.06.2022 11:49

TCDD, yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk bir zam daha yapıldığını açıkladı. YHT biletleri son zamla beraber son 6 ayda 4 kez zamlanmış oldu. Bilet fiyatları, Ankara-İstanbul arası 195 liraya, Konya-İstanbul arası ise 235 liraya yükseldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 30 oranında bir zam yaptı. Böylece YHT biletleri yıl başından bu yana dördüncü kez zamlanmış oldu.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 195 LİRAYA YÜKSELDİ

YHT biletlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisandaysa yüzde 15 zam yapılmıştı. Bugün yapılan yüzde 30'luk zamla Ankara- İstanbul (Söğütlüçeşme) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 liraya yükseldi. 1 Ocak 2022'de söz konusu bilet fiyatı 84 TL idi.

KONYA-İSTANBUL 235 LİRAYA ÇIKTI

Zamla, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

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Son Dakika Ekonomi Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı - Son Dakika
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