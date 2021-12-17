Gram altın, küresel altın fiyatlarının 1.800 dolara çıkması ve Dolar/TL 'nin 15,69 seviyesine yükselmesiyle 900 TL'nin üzerine çıktı. Hafta başından bu yana 110 TL'den fazla yükseliş kaydeden gram altın, 909 TL civarında bulunuyor.
Gram altın alış: 907,9
Gram altın satış: 908,2
Çeyrek altın alış: 1.452,9
Çeyrek altın satış: 1.489,2
Yarım altın alış: 2.905,7
Yarım altın satış: 2.978,4
Tam altın alış: 5.811,4
Tam altın satış: 5.938,6
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika Ekonomi