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Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika

Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

17.12.2021 08:07
Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın yeni güne yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın fiyatı 909,98 TL'dir. Ayrıca çeyrek altın 1.474,17 TL.

Gram altın, küresel altın fiyatlarının 1.800 dolara çıkması ve Dolar/TL 'nin 15,69 seviyesine yükselmesiyle 900 TL'nin üzerine çıktı. Hafta başından bu yana 110 TL'den fazla yükseliş kaydeden gram altın, 909 TL civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın alış: 907,9

Gram altın satış: 908,2

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 1.452,9

Çeyrek altın satış: 1.489,2

YARIM ALTIN NE KADAR?

Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Yarım altın alış: 2.905,7

Yarım altın satış: 2.978,4

TAM ALTIN NE KADAR?

Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Tam altın alış: 5.811,4

Tam altın satış: 5.938,6

Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika
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