Son Dakika: 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı yüzde 58,46 oldu

Enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı

2024 yılında vergi, ceza ve harçlara yapılacak zam oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek.

Yİ-ÜFE AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YETKİSİ VAR

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

ERDOĞAN MTV'DE İNDİRİME GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi verisinde kullanmış, yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar verilmişti.