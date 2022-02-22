Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı - Son Dakika
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Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı

22.02.2022 22:49

Son dakika: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın tanıma kararının ardından Moskova'ya uygulayacakları yaptırımları tek tek sıraladı. Putin'e yakın kişilere de yaptırım uygulayacaklarını söyleyen Biden, "4 finans kurumuna ve askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya batıdan finansman alamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki sözdeDonetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası açıklama yaptı. Rusya'ya yaptırım uygulayacakları alanları tek tek açıklayan Biden, Moskova'ya gözdağı verdi.

"RUSYA BEDEL ÖDEYECEK, YAPTIRIMLAR ARTACAK"

Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararını dünya ile paylaşan Biden, "Rusya'ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası'na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya batıdan finansman alamayacak. Yarından başlayarak aynı zamanda Rusya'daki bazı elit aile üyelerine karşı yaptırımlar uygulamaya başlayacağız. Almanya ile birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık. Rusya bedel ödeyecek. Yaptırımlar artacak." dedi.

"UMARIM YANILIRIM"

Rusya'nın saldırı planladığı ifade eden Biden, "Umarım Rusya, Ukrayna'ya bir saldırıda bulunmaz. Umarım ben yanılırım. Kiev dahil olmak üzere buraya kadar gitmez ve ilerlemez. Halihazırda Ukrayna çevresinde 100 binden fazla Rus askeri bulunmakta. Kuzeyden saldırı planlıyor olabilir, füzelerle aynı şekilde. Rus donanma gemileri şu anda Karadeniz'de. Füzeler ve deniz altlarıyla hareket etmekte, tıbbi ekipman sınıra yığılmakta." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN VAROLMA HAKKINA DOĞRUDAN SALDIRI"

Putin'in dünkü konuşmasına değinen Biden, "Bütün dünya Putin'in çarpıtılmış tarih anlatısını dinledi. Detaylarına girmeyeceğim Putin'in sözleriyle ilgili. Gerçek bir diyalog test etme niyetinde değil. Ukrayna'nın varolma hakkına doğrudan saldırdı. Bugün NATO üyesi olmaya çalışan devletlere saldırı yürütmüş oldu. Rusya burada saldırgan tutumu gösteren ülkedir. Zorlukların, sınamaların farkındayız. Milyonlarca insanın etkilenmesi söz konusu eğer tahliye edilmek durumunda kalırsa. ABD ve müttefikler diplomasiye açıklar. Tabii ki Rusya'yı söylemlerine göre değil icraatlarına göre değerlendireceğiz. Konu ilerledikçe, gelişmeler kaydedildikçe daha fazla açıklamalarda bulunacağım. Şimdilik dinlediğiniz için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı - Son Dakika


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