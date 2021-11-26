Haftaya yükseliş ile başlayan altının ons fiyatının bin 795 dolar seviyesine çıkmasıyla gram altın 703 liraya kadar çıktı. 1.152,9 lirayı gören çeyrek altın ise tarihi zirvesini gördü. Peki, bugün çeyrek ne kadar? Gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 702,9
Gram altın satış: 703,1
Çeyrek altın alış: 1.124,8
Çeyrek altın satış: 1.152,9
Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.
Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi