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Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü - Son Dakika

Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü

24.09.2021 18:00
Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü, System.String[]

Son dakika haberlerine göre, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 500 lira, en yüksek ise 497 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 497 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 478 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 455 bin 129,28 lira, işlem miktarı ise 478,59 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 731 bin 955,79 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve T. Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 497 bin 700 liraya geriledi
Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü - Son Dakika Ekonomi


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