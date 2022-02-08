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Son Dakika | Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Son Dakika | Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

08.02.2022 20:42
Son Dakika | Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artışla 465,34 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 artarak 15.242,38 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 yükselerek 26.411,73 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 7.028,41puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08'lik düşüşle 7.567,07 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,18 değer kaybederek 1,142 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamada, faiz artırımına başlanması için öncelikle varlık alımlarının sonlanması gerektiğini ve faiz artırımlarının kademeli yapılacağını bildirdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa'da geçen yıl Kovid-19 ve çip krizi nedeniyle gerileyen otomobil satışlarının, bu yıl da salgın öncesi seviyelerin altında kalacağı öngörüsünde bulundu.

AB Komisyonu, üye ülke finans kurumlarının 2025 yılı ortasına kadar İngiltere'nin takas odasına erişebilmesine karar verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın 2030'da küresel çip üretimindeki payını yüzde 20'ye çıkartmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Almanya, England, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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