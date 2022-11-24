Hükümet bir süredir üzerinde çalıştığı sözleşmeli personel düzenlemesinde sona geldi. Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme kapsamında heyecanla beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
Bakan Bilgin, yüz binlerce kişinin sözleşmesindeki farklıları ortadan kaldıracak düzenleme için pazartesi gününü işaret etti. Bilgin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini pazartesi günü açıklayacak." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının Kasım ayı içerisinde tamamlanacağını aktarmıştı. Bakan Bilgin konuyla ilgili Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık" demişti.
Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor. Ayrıca görevde yükselme sınavına da giremiyorlar. Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak. Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Bilgin'den kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesi hakkında açıklama: Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak - Son Dakika