Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek - Son Dakika
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Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek

07.10.2022 21:54

Hem asgari ücret hem de memur ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılbaşındaki artışlar hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda duruşu net. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesi içerisinde asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyonun altında kalmayacak. Memur-emekli maaşları da öyle" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati, soru gelmesi üzerine asgari ücret, memur ve emeklileri heyecanlandıran haberi de canlı yayından paylaştı.

"ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYONUN 3 KATI ARTIŞ VAR"

Enflasyonda hedefin bu kadar yüksek olmadığını belirten Bakan Nebati, "2022 yılından bugüne kadar asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmedi. Asgari ücrette enflasyonun yaklaşık 3 katı artış var. Enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi. Memur maaşları zaten güncelleniyordu. Asgari ücretlide yılbaşı için verilen enflasyonla artış yapılıyor. Dolayısıyla bu yıl enflasyonda sapma olduğu için özellikle memur maaşı artırıldığı için asgari ücrette de artışa gidildi" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUYLA İLGİLİ TAVRI NET"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili tavrının da net olduğunu ifade eden Nebati, "Bu bozulan gelenek çerçevesi içerisinde yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda duruşu net. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade çerçevesi içerisinde asgari ücretli hiçbir şekilde enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki süreçte de asgari ücret zammı, enflasyonun üzerinde olacak. Başka türlü olamaz" diye konuştu.

"MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA DA AYNI YÖNTEM UYGULANACAK"

Memur ve emekli maaşlarının da enflasyonun altında kalmayacağını aktaran Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıllık iktidarı döneminde bu tür sorulara tek tek cevap vermiştir. Asla enflasyonun altında bir çalışma yapılmayacak. Bütçe teslim edildikten sonra bununla ilgili çalışmalar netleşir. Bütçe 17 Ekim'de teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek - Son Dakika


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