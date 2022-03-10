Son dakika... Bilecik'teki suni deri ve kösele fabrikasından yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapılıyor - Son Dakika

Bilecik'te suni deri ve kösele imal eden fabrika, mamullerini yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul'da 63 yıl önce faaliyete başlayarak ayakkabılık, terliklik, çantalık, giyimlik, döşemelik, aksesuar ve çeşitli alanlarda kullanılan PVC kaplama, koagüle ve suni kösele ürünler üreten fabrika, 11 yıl önce Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı.

50 dönümlük arazide 20 dönümü kapalı alanda yaklaşık 140 çalışanı bulunan fabrikada, yıllık 6 milyon metre suni deri, 1 milyon plaka neolit (suni kösele) üretimi yapılıyor.

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösterdiği için çok geniş bir ürün yelpazesine sahip fabrika, iç pazarın yanı sıra 50 ülkeye ürün göndererek Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.

Doğuş Suni Deri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şermin Kahraman, AA muhabirine, İstanbul'da üretim yaptıkları fabrika şehrin içinde kaldığı için üretimi Bilecik'e taşıdıklarını söyledi.

Bilecik'teki fabrikada koagüle bölümünü kurduklarını belirten Kahraman, "Koagüle nefes alabilen, tabii deriye daha yakın, kaliteli olanıdır. Koagüle üretiminde Türkiye'de 3 fabrikaydık. Şu anda Osmaneli ilçesinde 4'üncüsü kuruldu." diye konuştu.

"Deride daha çok Türkmenistan, Özbekistan, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelere üretim yapıyoruz"

Yaklaşık 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köselede Suriye, İran, Irak'a üretim yapıyoruz. Deride daha çok Avrupa, Türkmenistan, Özbekistan, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelere üretim yapıyoruz. Bundan sonra da daha da iyi olmayı düşünerek fuarlara katılıyoruz. Zaten hep CNR'a gidiyoruz ama dış ülkelerdeki fuarlara da katılarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda Çin'e, İtalya'ya gidiyoruz oralardan numuneler alıyoruz. Gelip burada uygulamaya çalışıyoruz."

Kahraman, üretimde yeniliğe açık olduklarını ifade ederek, ekipmanlarını sürekli yenilemeye çalıştıklarını aktardı.

Fabrikadaki üretim hakkında bilgi veren Kahraman, "Ham maddeler genelde toz halinde geliyor. Bazı bileşimler var. O bileşimler karıştırıldıktan sonra hamur haline getirilip makinelerde eritilerek, döndürülerek ve inceltilerek plaka halinde çıkartılıyor. Plakalar preslerde tekrar şekilleniyor. Daha sonra ayakkabıcılara veriliyor. Biz toptancıyız. Buradan toptancılara gidiyor. Perakende satışımız yok. Toptancılara veriyoruz. Onlarda kendi perakende çalıştıkları mağazalara yönlendirerek ayakkabılara taban altı olarak kullanılıyor." dedi.

Kahraman, üretimde daha iyi noktalara ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.