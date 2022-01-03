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Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

03.01.2022 13:04
Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,06 artışla 1.914,57 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,06 artışla 1.914,57 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,91 puan değer kazanarak 1.914,57 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 2,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,48 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,37 ile sigorta oldu.

Bu arada, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 19,08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 36,08, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79,89 olarak gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan Omicron varyantı vakaları nedeniyle karışık bir seyir izlediğini belirterek, piyasalardaki dengelenme sürecinin bir süre daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 ve 1.790'ın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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