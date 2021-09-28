Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 2,07 1,97 5,08 İpek Doğal Enerji 11,83 11,40 3,77 İndeks Bilgisayar 6,35 6,13 3,59 Kervan Gıda 12,35 11,99 3,00 Alkim Kimya 16,28 15,84 2,78 TAV Havalimanları 26,54 25,86 2,63 RTA Laboratuvarları 22,44 21,90 2,47 Pegasus 76,80 75,10 2,26 Koza Madencilik 14,71 14,42 2,01 Net Holding 4,82 4,73 1,90 Türk Hava Yolları 13,78 13,53 1,85 Şok Marketler Ticaret 11,84 11,64 1,72 Anadolu Efes 20,58 20,30 1,38 Deva Holding 21,90 21,62 1,30 MLP Sağlık 27,00 26,66 1,28 Nuh Çimento 33,40 33,00 1,21 Doğan Holding 2,56 2,53 1,19 Fenerbahçe Futbol 32,92 32,60 0,98 Hektaş 8,34 8,26 0,97 Migros Ticaret 32,10 31,80 0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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