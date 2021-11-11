Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|2,11
|-3,32
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,55
|1,60
|-3,13
|Verusa Holding
|46,84
|48,30
|-3,02
|Gübre Fabrikaları
|66,05
|67,80
|-2,58
|Torunlar GMYO
|3,83
|3,93
|-2,54
|Parsan
|31,36
|32,16
|-2,49
|Global Yatırım Holding
|2,00
|2,05
|-2,44
|Deva Holding
|24,02
|24,60
|-2,36
|Türk Hava Yolları
|17,72
|18,13
|-2,26
|Esenboğa Elektrik
|28,72
|29,38
|-2,25
|Gözde Girişim
|7,03
|7,19
|-2,23
|Halk GMYO
|2,67
|2,73
|-2,20
|Vakıflar Bankası
|3,69
|3,77
|-2,12
|Aydem Enerji
|6,59
|6,73
|-2,08
|Ege Endüstri
|1.388,80
|1.418,30
|-2,08
|Bera Holding
|9,50
|9,70
|-2,06
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,50
|11,72
|-1,88
|Yataş
|13,09
|13,34
|-1,87
|Erbosan
|127,10
|129,30
|-1,70
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,08
|3,13
|-1,60
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi