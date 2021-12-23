Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|14,69
|13,36
|9,96
|Anadolu Grubu Holding
|39,28
|36,00
|9,11
|Alarko Holding
|12,15
|11,20
|8,48
|Türk Telekom
|10,38
|9,72
|6,79
|Gübre Fabrikaları
|72,10
|69,00
|4,49
|Arçelik
|48,88
|47,00
|4,00
|Çan2 Termik
|10,95
|10,55
|3,79
|Ereğli Demir Çelik
|26,38
|25,44
|3,69
|Turkcell
|18,62
|18,03
|3,27
|Gözde Girişim
|8,21
|7,95
|3,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,58
|3,48
|2,87
|Torunlar GMYO
|4,01
|3,90
|2,82
|Sabancı Holding
|12,90
|12,56
|2,71
|Ülker Bisküvi
|17,70
|17,33
|2,14
|Erbosan
|120,70
|118,40
|1,94
|İskenderun Demir Çelik
|20,90
|20,52
|1,85
|Zorlu Enerji
|1,68
|1,65
|1,82
|Bera Holding
|9,78
|9,61
|1,77
|Türk Hava Yolları
|19,21
|18,88
|1,75
|Coca Cola İçecek
|88,25
|86,75
|1,73
Kaynak: AA
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