Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 14,69 13,36 9,96 Anadolu Grubu Holding 39,28 36,00 9,11 Alarko Holding 12,15 11,20 8,48 Türk Telekom 10,38 9,72 6,79 Gübre Fabrikaları 72,10 69,00 4,49 Arçelik 48,88 47,00 4,00 Çan2 Termik 10,95 10,55 3,79 Ereğli Demir Çelik 26,38 25,44 3,69 Turkcell 18,62 18,03 3,27 Gözde Girişim 8,21 7,95 3,27 Yapı ve Kredi Bankası 3,58 3,48 2,87 Torunlar GMYO 4,01 3,90 2,82 Sabancı Holding 12,90 12,56 2,71 Ülker Bisküvi 17,70 17,33 2,14 Erbosan 120,70 118,40 1,94 İskenderun Demir Çelik 20,90 20,52 1,85 Zorlu Enerji 1,68 1,65 1,82 Bera Holding 9,78 9,61 1,77 Türk Hava Yolları 19,21 18,88 1,75 Coca Cola İçecek 88,25 86,75 1,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)