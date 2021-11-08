Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 51,45 48,24 6,65 Migros Ticaret 37,56 35,92 4,57 Kardemir (D) 7,35 7,06 4,11 MLP Sağlık 29,30 28,16 4,05 Çan2 Termik 12,64 12,16 3,95 Ereğli Demir Çelik 19,54 18,80 3,94 Global Yatırım Holding 2,09 2,02 3,47 Anadolu Efes 24,12 23,32 3,43 İskenderun Demir Çelik 14,14 13,68 3,36 TAV Havalimanları 29,76 28,80 3,33 İş GMYO 2,21 2,14 3,27 SASA Polyester 30,50 29,54 3,25 Türk Traktör 167,40 162,30 3,14 Kordsa Teknik Tekstil 27,44 26,62 3,08 Tofaş Oto Fabrikası 59,45 57,70 3,03 Tümosan Motor ve Traktör 17,09 16,60 2,95 Koza Altın 109,00 106,00 2,83 Bim Mağazalar 67,20 65,55 2,52 Sarkuysan 18,59 18,14 2,48 Vakıflar Bankası 3,77 3,68 2,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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