Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu - Son Dakika
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Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

26.09.2022 17:30

Kabine Toplantısı'nın ardından 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili milyonların merakla beklediği gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dev projede ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını açıkladı.

Beştepe'de toplanan ve 2,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 250 bin sosyal konut projesi hakkında merak edilen bir detayı paylaştı.

İLK TEMEL 25 EKİM'DE ATILACAK

'İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kampanya 500 bin konutu kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atıyoruz" dedi.

"2 YIL İÇİNDE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarının devamında, "Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz" sözlerini kullandı.

BAŞVURU BEŞ MİLYONA DAYANDI

Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak. Engellilerimize, şehitlerimize ve gençlerimize özel kontenjanlar ayırdığımız kampanyamızın bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Son Dakika Ekonomi Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu - Son Dakika


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