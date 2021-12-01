Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız

Bugün TBMM'deki grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli konularda açıklamalar yaptı. Kürsüden faiz indirimine, stokçulara ve döviz kurundaki yükselişe dair konuşan Erdoğan, çıkışta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Burada merakla beklenen asgari ücret zammına ilişkin bir soruyu yanıtlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. En kısa sürede açıklanacak." ifadelerini kullandı.
"Dünya Yakın Dönemin En Ürkütücü Maliyet Enflasyonunu Yaşıyor
Öte yandan Asgari Ücret Komisyonu bugün zam görüşmelerinin ilkini gerçekleştirecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.
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