Üye Girişi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız

01.12.2021 13:51

Son dakika! Erdoğan'dan asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. En kısa sürede açıklanacak." sözlerine yer verdi.

Bugün TBMM'deki grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli konularda açıklamalar yaptı. Kürsüden faiz indirimine, stokçulara ve döviz kurundaki yükselişe dair konuşan Erdoğan, çıkışta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BÜYÜK BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ"

Burada merakla beklenen asgari ücret zammına ilişkin bir soruyu yanıtlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. En kısa sürede açıklanacak." ifadelerini kullandı.

"Dünya Yakın Dönemin En Ürkütücü Maliyet Enflasyonunu Yaşıyor

KRİTİK TOPLANTI BUGÜN

Öte yandan Asgari Ücret Komisyonu bugün zam görüşmelerinin ilkini gerçekleştirecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Döviz, TBMM, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika gündem haberleri 14:18 Son dakika gündem haberleri Korona yardımları ile Lamborghini aldı! Ama adaletten kaçamadı: 9 yıl hapis! 14:09 Korona yardımları ile Lamborghini aldı! Ama adaletten kaçamadı: 9 yıl hapis! Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı! 14:08 Hobi amaçlı dalış yaptı, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı! Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum 11:36 Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum

Son Dakika Haberleri
14:24 Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık
14:20 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi
14:18 Deva Partisi'nden 'Metin Gürcan' açıklaması: Saldırı projesine dönüştü
14:17 Son dakika gündem haberleri
14:16 Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film listelendi! İşte sırasıyla o filmler
14:08 Korona yardımları ile Lamborghini aldı! Ama adaletten kaçamadı: 9 yıl hapis!
13:52 Fenerbahçe yönetimi toplanıyor! Vitor Pereira hakkında karar verilecek
13:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız
13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar
13:47 İBB'nin deniz taksileri seferlerine başladı! Açılış ücreti 100 TL olarak belirlendi
Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili videolar izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: Tamam anladık, gaz yağı alamadık         
14:25
Deva Partisi'nden 'Metin Gürcan' açıklaması: Saldırı projesine dönüştü Deva Partisi'nden 'Metin Gürcan' açıklaması: Saldırı projesine dönüştü         
14:18
Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film listelendi! İşte sırasıyla o filmler Aralık ayında mutlaka izlenmesi gereken 10 film listelendi! İşte sırasıyla o filmler         
14:16
Atın refleksi! Otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu Atın refleksi! Otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu         
14:09
Bakan Fahrettin Koca'dan hekimlere müjde! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yapılacak Bakan Fahrettin Koca'dan hekimlere müjde! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yapılacak         
13:56
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Babasını öldürüp beraatını istedi: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım Babasını öldürüp beraatını istedi: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım         
12:06
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 14:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili yeni açıklama: Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement