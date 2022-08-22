Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Konuşmasında Erdoğan, bu yılki mısır alım fiyatını da açıkladı.
Türkiye'deki ekonomik durum ve enflasyondan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evine, arsasına, arabasına, stoktaki malına, verdiği hizmete, sattığı ürüne enflasyon ve girdi maliyetlerine izahı olmayan fiyatlar koymak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Paradan para kazanmak adına yapacağı yatırımı yapmamak, işçiyi çalıştırmamak, ürünü üretmemek, satabileceği malı satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Piyasada denetimleri sıklaştırdık. Gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketlerini devreye soktuk." dedi.
Daha sonra mısır alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Bu vesile ile mısır üreticilerimize bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır." ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını duyurdu: Destek hariç ton başına 5.700 lira ödeme yapılacak - Son Dakika