Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını duyurdu: Destek hariç ton başına 5.700 lira ödeme yapılacak

Erdoğan'dan Antep ve Mardin'deki kazalarla ilgili ilk yorum: Gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Konuşmasında Erdoğan, bu yılki mısır alım fiyatını da açıkladı.

"PİYASADA DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDIK"

Türkiye'deki ekonomik durum ve enflasyondan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evine, arsasına, arabasına, stoktaki malına, verdiği hizmete, sattığı ürüne enflasyon ve girdi maliyetlerine izahı olmayan fiyatlar koymak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Paradan para kazanmak adına yapacağı yatırımı yapmamak, işçiyi çalıştırmamak, ürünü üretmemek, satabileceği malı satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Piyasada denetimleri sıklaştırdık. Gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketlerini devreye soktuk." dedi.

MISIR ALIM FİYATI TON BAŞINA 5 BİN 600 LİRA OLACAK

Daha sonra mısır alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Bu vesile ile mısır üreticilerimize bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır." ifadelerini kullandı.

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