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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz

24.12.2021 14:44

Son dakika: Ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair umut veren açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yaz aylarında ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde kısa bir konuşma yaptı. Yaz aylarını işaret eden Erdoğan, bambaşka bir ekonomik iklime girileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim yeni de başlamamıştır. Uzunca bir süredir devam etmektedir. Öncelikle klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma anlayışını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Böylesine büyük bir değişim bu risklerin hepsini göze almaya değdiğine inanıyoruz.

"KENDİ ARKADAŞLARIMIZDAN DA YÜKSEK FAİZİ SAVUNANLAR OLDU"

Döviz kurundaki anormal dalgalanma bu risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır. Uzunca bir süre bu dalgalanmayı faizleri artırarak durdurma baskılarına maruz kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Kendi arkadaşlarımız arasında da aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf etmek isterim.

"KENDİ PROGRAMIMIZI UYGULAMAKTA ISRAR ETTİK"

Tehditlere aldırış etmeden kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Tedbir paketiyle birlikte kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük. Bu neticenin ortaya çıkmasında paketin içeriği kadar ekonomi politikamızın başarısı ve kararlılığımızı göstermemiz de çok etkili olmuştur.

"YAZ AYLARINDA BAMBAŞKA BİR EKONOMİK İKLİME GİRECEĞİZ"

İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Estirilmeye çalışılan fırtınaların, karabulutların aksine ekonomimizin istihdam ve üretim tarafında işler mükemmel denecek seviyede iyi gitmektedir. Bütçe tarafında da hiçbir sıkıntımız mevcut değildir. En çok tedirginliğe neden açan finans sistemini oturttuğumuzda, önümüzdeki yaz aylarında ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahit olacağız."

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Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz - Son Dakika
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