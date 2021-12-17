Haftanın son iş gününde saat 13.15 itibarıyla doların tırmanışı sürüyor.
Alış: 16,8012 TL
Satış: 16,8948 TL
Dolarla paralel olarak euro da yukarı doğru tırmanışına devam ediyor.
Alış: 19,0431 TL
Satış: 19,1006 TL
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru, 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı.
Dolar/TL 16 Aralık sabah saatlerinde 15,28 lira, euro da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti.
Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibariyle dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor.
Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken, saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Dolar 17'ye, euro 20'ye yaklaştı! - Son Dakika Ekonomi