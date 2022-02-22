Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 843 bin 950 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 843 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 843 bin lira, en yüksek 847 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artarak 843 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 995 milyon 782 bin 236,52 lira, işlem miktarı ise 2.397,30 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 996 milyon 364 bin 395,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: