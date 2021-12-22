Üye Girişi
Son dakika ekonomi: "Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek" - Son Dakika

Son dakika ekonomi: "Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek"

22.12.2021 10:10
Son dakika ekonomi: "Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek"

Edinilen son dakika haberine göre Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek. Şirketlerdeki dijital dönüşümünün 2022'de hızlanarak devam edecek olmasıyla birlikte dijital iş çözümleri tarafında da iş hacmimizin aynı doğrultuda artmasını bekliyoruz" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in dijital servislere yönelik yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erkan, "Pandemi ve sonrasında dünyada ve ülkemizde dijitalleşme şirketlerle hızlanıyor. Dönüşüm etkisi şirketlere büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

Turkcell'in dijital servislere olan yatırımlarının süreceğini belirten Murat Erkan, bu alandaki yatırımların getireceği fırsatlara değindi. Erkan, şöyle konuştu: "Şirketlerdeki dijital dönüşümünün 2022'de hızlanarak devam edecek olmasıyla birlikte dijital iş çözümleri tarafında da iş hacmimizin aynı doğrultuda artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni nesil dijital ödeme çözümleri de dijitalleşmenin hızlandığı bu dönemde bize büyük fırsatlar sunuyor. Hızlı dijitalleşme dönüşümü beraberinde siber güvenlik konusunda riskleri ve bu risklere karşı yatırımları ve önlemler almayı da gerekli kılıyor. Bu alanda hem bireylere hem de kurumlara sunduğumuz yeni çözümleri, 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın diyerek, veri merkezleri ve siber güvenlik gibi konularda yaptığımız yatırımlarla birlikte sürdüreceğiz.

Operatör olarak halihazırda odak noktalarımız olan dijital servisler, techfin uygulamaları ve dijital iş çözümleri önümüzdeki yıllar için büyük fırsatları beraberinde getirecek. Özellikle dijitalleşmenin kritik bir bacağı olan techfin alanı, önemli bir potansiyel barındırmasıyla dikkat çekiyor. Biz de bu potansiyeli doğru kullandık ve techfin alanında 11 binden fazla üye iş yerine geniş yelpazede servis sunan Paycell'in Android POS cihazı, Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk Android POS oldu. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığınca tescillenen Paycell Android POS; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı ve verimlilik sağlıyor. Üye işyerleri, kendi satış uygulamalarını ya da Paycell Android marketten indirdikleri diğer uygulamaları Paycell Android POS üzerinden kullanabiliyor. Paycell olarak techfin alanında geniş yelpazede sunduğumuz yenilikçi çözümlerimizle ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonlara geçiş döneminde yaşadığımız büyük değişim gibi, POS cihazları dünyasında da bir devrim yaşanıyor. QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye'nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanındayız." - İSTANBUL

Son dakika ekonomi: Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, Android, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: 'Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı         
10:16
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu         
10:04
Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor         
10:00
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek! Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!         
09:55
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: "Dijital Türkiye hedefi için dijital servislere yatırımlar sürecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement