Enerji Bakanlığı, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine belirli şartlarda izin verecek - Son Dakika
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Enerji Bakanlığı, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine belirli şartlarda izin verecek

01.03.2022 19:19
Enerji Bakanlığı, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine belirli şartlarda izin verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerinde kullanılmasında kamu yararının gözetileceğini ve faaliyetlere belirli şartlarda izin verileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerinde kullanılmasında kamu yararının gözetileceğini ve faaliyetlere belirli şartlarda izin verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamu yararının gözetilmesi şartıyla zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesinin Bakanlığın iznine tabi olacağı belirtildi.

Elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak madencilik faaliyetinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda uygulanacak yeni usul ve esaslara değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığının izni ve uygun görüşüyle faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacak. Zeytin ağaçlarının kesilmesi söz konusu değildir. Zeytin ağaçlarının taşınacağı bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek. Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflar ve ortaya çıkacak tüm talepler, ilgili sahada maden faaliyeti yürütecek şirket tarafından karşılanacak. İlgili firma, taşınan ve tutmayan her bir zeytin ağacına karşılık 5 yeni fidan dikmekle yükümlü olacak. Maden faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, saha rehabilite edilecek ve eski haline getirilecek. Sahanın rehabilite edilmesi de Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek."

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Madencilik, Enerji, Zeytin, Maden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanlığı, zeytinlik alanlardaki madencilik faaliyetlerine belirli şartlarda izin verecek - Son Dakika


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