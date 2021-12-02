Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

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KASIM AYINDA OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI

ODD verilerine göre, 2021 Kasım'da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.2 azalarak 42 bin 982 adete düştü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı kasımda yıllık yüzde 24.9 küçüldü.

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LÜTFİ ELVAN'IN İSTİFASI DOLARI UÇURDU

Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Karar öncesinde 13.30 liranın altında seyreden dolar yeni güne 13.45 liradan başladı. Dolar/TL saat 08.20 itibarıyla 13.53 seviyesinde işlem görüyor.

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KREDİSİNİ ÖDEYEMENLERİN SAYISI ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın "Türkiye Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm Raporu'nda" borcunu ödememiş kişi sayısına da yer veriliyor. Tabloya göre, geçen yılın ocak-temmuz döneminde tüketici kredisini ödeyemeyen kişi sayısı 347 bin 276'ydı. Bu yılın aynı döneminde tüketici kredilerini ödeyemeyenlerin sayısı 788 bin 861 kişiye çıktı. Artış yüzde 127.2 oldu.

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