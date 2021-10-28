Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

BDDK Tera yatırım bankasının kurulmasına onay verdi, gibi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞINI BERABER ORGANİZE ETMİŞLER!

Rekabet Kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlerle ilgili soruşturmasını tamamladı. Kurumun soruşturma heyeti, yapılan inceleme ve tespitler sonucunda, 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasını talep etti.

Dün soruşturmada 29 teşebbüsün sözlü savunmaları dinlendi. Kurulun kararını bugün açıklaması bekleniyor. Yaklaşık 1 yıldır titizlikle sürdürülen soruşturmada elde edilen bulgular, market zincirleri ve bazı tedarikçilerin, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dair tespitler içeriyor.

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2021 VE 2022 YILI ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-4'ün tanıtımı amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 yılsonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini 2022 yıl sonunda yüzde 11,8 ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

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BDDK YENİ BİR BANKANIN KURULMASINA ONAY VERDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira sermayeli Tera Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulması onaylandı. BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Emre Tezmen, Oğuz Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Fatma Nurcan Taşdelenler ve Arena Finans Faktoring AŞ tarafından 300 milyon lira sermayeli Tera Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

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