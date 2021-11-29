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Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor

29.11.2021 11:45
Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor

Son dakika haber: Kayseri'de yapımı bir yıldır devam eden ve 2023'te hizmete açılması beklenen Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ile diğer tesislerin yüzde 37'si tamamlandı.

Kayseri'de yapımı bir yıldır devam eden ve 2023'te hizmete açılması beklenen Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ile diğer tesislerin yüzde 37'si tamamlandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra en büyük 2'inci, Türkiye genelinde yolcu sayısında 11'inci, dış hat yolcu trafiğinde ise 7'nci sırada yer alan havalimanının yeni terminal binası ve apron inşaatına, proje sözleşmesini 12 Kasım 2020'de imzalayan özel bir firma tarafından başlandı.

328 milyon liraya mal olacak proje, iç ve dış hat terminal binası, güç merkezi binası, apron bariyer binası, 7 dar ve 2 geniş gövdeli uçağa hizmet edecek şekilde ve 89 bin 500 metrekare ilave apron ve taksi yolu, giriş nizamiye binası ve yeni itfaiye binası (Aircraft Rescue and Fire Fighting-ARFF), altyapı imalatları, 6 yolcu köprüsü, 5 bagaj konveyörü ile iç ve dış hatlar toplam 51 bin metrekare terminal alanının yapım ve yenilemesini kapsıyor.

Sözleşme şartnamesine göre 2023 yılı temmuz ayında tamamlanması öngörülen yeni terminal binasının daha erken bitirilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

"Yıllık 8,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak"

Havalimanının inşaatını yapan Sera Yapı'nın proje müdürü yüksek mimar Kaan Şengürkan, AA muhabirine, bir yıldır devam eden inşatta yüzde 37 ilerleme kaydettiklerini, kapalı otoparkın inşaatının tamamlandığını, terminal binası ve yeni apronun inşaatının devam ettiğini söyledi.

Mevcut terminalin şu anda yıllık 2,5 ile 3 milyon arasında yolcu kapasitesi ile çalıştığına dikkati çeken Şengürkan, şunları kaydetti:

"Yeni yapacağımız terminalle birlikte ilave 6 milyon yolcu ile 8,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak terminal, kompleks olacak. Mevcut terminalin de üzerinde iç mekanları çok daha konforlu, çok daha kompakt bir şekilde çalışabilen 51 bin metrekarelik kapalı alanı olan, iç ve dış hatlara hizmet eden hem yolcu bankolarıyla hem pasaportuyla çok daha modern bir tesis, Kayseri ve çevre illere hizmet etmek için faaliyete geçmiş olacak. Mevcut apronumuza 9 yolcu uçağı yanaşmakta. Yeni yapacağımız terminalle ilave 9 dar gövdeli, aynı zamanda geniş gövdeli uçaklarla birlikte 7 dar ve 2 geniş gövdeli uçağın da hizmet vereceği, toplam 16 ile 18 arası yolcu uçağıyla birlikte apronlar hizmet verecek."

Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor
Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor
Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor
Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor
Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor

Esenboğa Havalimanı, İç Anadolu Bölgesi, Kayseri Havalimanı, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Kayseri Havalimanı yeni terminal binası inşaatı yükseliyor - Son Dakika Ekonomi


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