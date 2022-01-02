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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var"

02.01.2022 17:01

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var" Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç vardır.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var"

ANKARA - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç vardır. Gerek üretici gerekse tüketici olarak 84 milyon vatandaşın bahsettiğimiz tarım bankasının doğal paydaşı olması gerekir" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Türkiye'nin geleceği için tarımın öneminin altını çizdiği bir açıklamada bulundu. TÜDKİYEB Genel Merkezinde yaptığı konuşmasında çelik, tarım sektörünün ülkenin sadece vatandaşların karnının doymasını değil, ekonomik bağımsızlığını sağlayan bir sektör olduğunu aktardı.

Türkiye'nin geleceği için tarımın önemini belirten TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Tarımla geçimini sağlayan kesime hizmet vermek üzere acilen bir tarım bankası kurulmalıdır. Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç vardır. Gerek üretici gerekse tüketici olarak 84 milyon vatandaşın bahsettiğimiz tarım bankasının doğal paydaşı olması gerekir. Tarım Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak paydada anlaşarak bir tarım bankası kurulması sağlanmalıdır. Banka sadece tarımla geçimini sağlayan kesime hizmet verecek şekilde oluşturulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında Atatürk'ün tarımla ilgili bir sözüne dikkat çeken Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kalkınmanın temeli ziraattır' sözünü dikkate alacak şekilde, Türkiye'yi canlandıracak, ekonomiyi kalkındıracak ve herkesi heyecanlandıracak olan bu adımların atılması en büyük arzu ve temennidir" ifadelerine yer verdi.

"Dövize, kripto paraya değil, tarıma yatırım yapılmalı"

Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasının tarım ve üretimden geçtiğini aktaran Çelik, "Tarım, Türkiye'nin karnının doymasını değil, ekonomik bağımsızlığını sağlayan bir sektördür. Dolayısı ile gıdayı kontrol eden, dünyayı kontrol eder. Ayrıca tarım diğer sektörlerin de ilerlemesi için lokomotif sektördür. Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine daha emin adımlarla yürümesi için insanların dövize, kripto paraya değil ülkemizin ve yarınlarımızın umudu olan çocukların geleceğine yatırım yapmaları son derece önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kurulacak tarım bankası için her türlü göreve hazır olduklarının altını çizen Nihat Çelik, "Gıda tüketen herkesin sanat camiasından iş dünyasına kadar, tarıma gönül verenlerle tarım yapmak isteyenlere 84 milyon nüfusun katılabileceği tarım bankasına yatırım yapmalarına davet ediyoruz" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var

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Nihat Çelik, Türkiye, Yatırım, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Geleceğe yatırım için tarım bankasına ihtiyaç var" - Son Dakika
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