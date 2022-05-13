Son dakika ekonomi: Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarına karşı iş birliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarına karşı iş birliği yapacak

13.05.2022 10:07
Son dakika ekonomi: Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarına karşı iş birliği yapacak

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan tarafından orman yangınlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye helikopter ve uçak desteği sağlanması ve birlikte yangın tatbikatı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Azerbaycan tarafından orman yangınlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye helikopter ve uçak desteği sağlanması ve birlikte yangın tatbikatı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Korgeneral Etibar Mirzayev, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ile İstanbul'da bir araya geldi. İki ülke arasında, orman yangınlarıyla mücadele konusunda iş birliği yapılması hususunda müzakereler gerçekleştirildi.

Toplantıda, iki ülke bakan yardımcılarının yanı sıra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Azerbaycan Ana Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı Albay Alasgar Aliyev, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Dairesi Uluslararası İş Birliği Baş Danışmanı Javid Zeynelzade ve İstanbul Bölge Müdürü Yusuf Şahin yer aldı.

İki bakan yardımcısının nezdinde, Azerbaycan ve Türkiye arasında ormanların yangınlardan korunması, yangınlarla mücadele alanında hazırlanan iş birliği protokolünün detayları müzakere edildi. Görüşmede, Azerbaycan tarafından yangında kullanılmak üzere Türkiye'ye helikopter ve uçak desteği sağlanması ve yakın bir tarihte Türkiye'de birlikte yangın tatbikatı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

"Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi için çalışmalara başlandı"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, geçen yıl çıkan büyük yangınlarda verdikleri destekten ötürü Azerbaycan devletine teşekkür etti.

Azerbaycan ile ormancılık alanında teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve ikili ilişkilerin daha iyi noktalara taşınması için gereken çabayı göstereceklerini belirten Tiryaki, "Yangınla mücadelede iş birliğinin yanı sıra farklı alanlarda da tecrübe paylaşımı yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Tiryaki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karabağ-Cebrayil bölgesinde yapılması düşünülen "Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" için de çalışmalara başlandığını belirtti.

Toplantının ardından İstanbul Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuk ülke heyeti ve katılımcılara, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan sistemler, izlenen yöntem ve gelişmeler konusunda detaylı bilgi verildi.

YORUMLAR
500
Ressam Nigar Helmi Abbasbayli'nin 'Karabağ'ın Mirası' sergisi AKM'de açıldı Ressam Nigar Helmi Abbasbayli'nin 'Karabağ'ın Mirası' sergisi AKM'de açıldı

Azerbaycan, Türkiye, Yangın, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarına karşı iş birliği yapacak - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü! Kim Jong Un maske taktı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
09:55 Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü
09:55 Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:37:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Türkiye ve Azerbaycan orman yangınlarına karşı iş birliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement