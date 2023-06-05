Son Dakika! Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu - Son Dakika
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Son Dakika! Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu

05.06.2023 10:46

Son dakika! Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak açıklanırken düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LOKANTA VE OTELLER

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

110 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE'DEKİ DEĞİŞİM BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,60 GERÇEKLEŞTİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.

YORUMLAR (6)
  • Mehmet Karaca: Çok güzel, işte olay bu biz de bunu bekliyorduk ne güzel enflasyonda düşmüş maşallah umarım buna sebeb olanlarda mutludurlar oh olsun Cevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Daha yüksek Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • alos : Necatinin gözlerini açtığı gün enflasyon aylık SIFIR geldi, keşke GÖZLER açık olsaydı. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu - Son Dakika
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