Üye Girişi
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız - Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

06.12.2021 12:17

Son dakika: Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı hakkında önemli açıklamalar yaptı. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "İşçimizi zora sokamayacağız. İnşallah en uygun olanına karar vereceğiz. İşverenin de karardan memnun olması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, onları memnun edeceğiz. Asgari ücrette en uygunu masaya yatırıp nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan karardan memnun olması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İnanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı yapacağız. Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüz ile oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle bir arada olacağız. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir. Katar'la yeni anlaşmalar imzalayacağız. Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz.

BAE PRENSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Katar'a yönelik ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir dayanışma yeniden tesis edildi.Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şubat ayı içerisinde Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar tarafların teklifleri nedir bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. İnşallah en uygununu en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi değil işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.

STOKÇULUK YAPANLAR

Stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım dedim. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun. Bedelini ağır ödeyecek. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz. Sen mi stokçuluk yapıyorsun. Bedelini ağır ödeyecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Operasyonlar devam edecek, taviz vermeyeceğiz. Binbaşımızı şehit edenleri oraya gömdük. 9 teröristi oradan o şekilde çıkarmış olduk. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam.

Son Dakika: Erdoğan'dan Asgari ücret 4 bin TL olacak mı? sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

Asgari Ücret, Türk Lirası, Körfez, Katar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Erdoğan'dan 'Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?' sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı 12:25 Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 12:04 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi 09:04 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi

Son Dakika Haberleri
12:24 Trabzonspor'un yeni yıldızı yola çıktı! Kouassi, uçaktan fotoğraf paylaştı
12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun
12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız
12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı
12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı
12:09 Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var
12:03 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları
11:50 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!
11:41 Son dakika magazin haberleri
İlber Ortaylı, evinin bahçesinde tesadüfen bulduğu mozaikler için yardım isteyen vatandaşı duydu! 2022'de ihale yapılacak İlber Ortaylı, evinin bahçesinde tesadüfen bulduğu mozaikler için yardım isteyen vatandaşı duydu! 2022'de ihale yapılacak         
12:28
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 12:33:09. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement