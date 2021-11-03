Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
03.11.2021 18:23
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin iktidarının 19. yılı için bir video mesaj yayınladı. Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili konuşan Erdoğan, "Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğalgazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." ifadelerini kullandı.
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3.11.2021 18:28:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim - Son Dakika