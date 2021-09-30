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Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek

30.09.2021 13:50

Son dakika! Soçi'den yurda dönüşte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyatlar konusuna değindi. Erdoğan, ''Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'deki zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı, kritik değerlendirmelerde bulundu. Gündeme ilişkin önemli konulara tek tek değinen Erdoğan, son dönemlerde sıkça gündeme gelen marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili merak edilenleri aktardı.

"TARLADAN MARKETE KADAR BU SÜRECİ DENETLEYECEĞİZ"

Söz konusu marketlerde denetimlerin gerçekleştirileceğini söyleyen Erdoğan, ''Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

"TARLADAN MARKETE KADAR BU SÜRECİ DENETLEYECEĞİZ"

Söz konusu marketlerde denetimlerin gerçekleştirileceğini söyleyen Erdoğan, ''Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde artan gıda fiyatları vatandaşın belini bükmüş ve bu konuda şikayetler bir hayli artmıştı. Yaşanan gelişme sonrası hükümet, önlemlerin alınacağını açıklamış ve gerekenin yapılacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda kısmen özellikle 5 büyük zincir marketin sınırsız uygulamaları var. 5 zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, zincir marketlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için müfettişler görevlendirmişti.

TİCARET BAKANLIĞI: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTA KARARLIYIZ

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız."

Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla mücadele konusunda mesaj verdi: Bazı marketlerle ilgili denetim süreci olacak ve cezai müeyyideler gelecek - Son Dakika
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