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Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi - Son Dakika

Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi

15.11.2021 16:41

Son dakika: Ay başında 49 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG oto gazın satış fiyatı 25 kuruş yükseldi. Zamdan sonra oto gaz ile benzin ve motorin arasındaki makas daha da kapandı. İstanbul'da benzin 8.12 liradan, motorin 8.22 liradan satılırken, LPG oto gazın litresi ise zamla birlikte 6.89 liraya yükseldi.

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 25 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

LPG OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

25 kuruşluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6,64'ten satılan oto gazın fiyatı 6,89'a yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.67'den 6.92'ye, İzmir'de ise 6.53'ten 6.78'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

AY BAŞINDA 49 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

LPG oto gazın litresine ay başında büyük bir gelmişti. 2 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre satış fiyatı 49 kuruş artmıştı.

Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi - Son Dakika
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