Son dakika! Galatasaray hisseleri derbi sonrası yüzde 8 yükseldi - Son Dakika
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Son dakika! Galatasaray hisseleri derbi sonrası yüzde 8 yükseldi

15.03.2022 10:47
Son dakika! Galatasaray hisseleri derbi sonrası yüzde 8 yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri yüzde 8 yükseldi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri yüzde 8 yükseldi.

Barselona ile berabere kalmasının ardından cuma günü yüzde 2,8'lik artışla 2,80 liradan kapanan Galatasaray'ın hisse fiyatı, Beşiktaş derbisi öncesinde dün de yüzde 6,8 yükseldi.

Böylece iki günde yüzde 9,1 değer kazanan Galatasaray'ın hisseleri, dün 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti sonrası bugün de yüzde 8 artarak ve 3,23 lira ile iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Galatasaray'ın hisseleri, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 6,4'lük artışla 3,18 liradan işlem görüyor.

Öte yandan, Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın hisse fiyatı, dün Galatasaray karşısında alınan mağlubiyete rağmen yüzde 4'lük artışla 3,60 lira seviyelerinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Fenerbahçe yüzde 7 değer kazancıyla 28,30 liradan, Süper Lig'in açık arayla lideri konumundaki Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 8,6 primle 5,66 liradan işlem görüyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kapsamında deplasmanda karşılaştığı Barcelona ile rövanş maçını 17 Mart Perşembe günü yapacak.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Galatasaray hisseleri derbi sonrası yüzde 8 yükseldi - Son Dakika


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