Son dakika haber! Altının kilogramı 575 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 575 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 573 bin 640 lira, en yüksek ise 575 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 artışla 575 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 241 milyon 236 bin 469,32 lira, işlem miktarı ise 422,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 283 milyon 106 bin 629,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın ve Denizbank AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 570.000,00 1.825,10 En Düşük 573.640,00 1.823,00 En Yüksek 575.400,00 1.825,25 Kapanış 575.000,00 1.823,10 Ağırlıklı Ortalama 574.992,56 1.824,22 Toplam İşlem Hacmi (TL) 241.236.469,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 422,50 Toplam İşlem Adedi 23

Son Dakika

Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti

10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü

Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!