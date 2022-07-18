Son dakika haber | Atıl araziyi lavanta üretimine kazandırdı - Son Dakika
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Son dakika haber | Atıl araziyi lavanta üretimine kazandırdı

18.07.2022 10:26
Son dakika haber | Atıl araziyi lavanta üretimine kazandırdı

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde bin 200 rakımlı kırsal Gökgöz Mahallesi'nde 6 dönüm araziye lavanta diken kadın girişimci, bu yıl ilk hasadını gerçekleştirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bin 200 rakımlı kırsal Gökgöz Mahallesi'nde 6 dönüm araziye lavanta diken kadın girişimci, bu yıl ilk hasadını gerçekleştirdi.

Yedi yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının kadın girişimcilere verdiği destek haberlerinden esinlenerek kendi imkanlarıyla köyüne lavanta bahçesi kuran Meliha Cömert (35), 6 dönüm çorak araziyi lavanta üretimine kazandırdı. Kadınların hayal ettiği ne varsa çalışarak özveri ile başarabileceğini kaydeden Cömert, intermedia ve süper intermedia cinsi ektiği lavantalarında ilk hasat olmasına karşın verimin yüksek olduğunu söyledi.

İlk hasattan bu kadar verim beklemediğini belirten Cömert, "Altı dönüm geçen yıl lavanta ekimi gerçekleştirdim. Bu yıl da ilk hasadımızı yapıyoruz. Yedi yıl öncesinde Orman İşletmesinin ve Tarım Bakanlığı'nın kadın girişimcilere hibesi vardı. O zamanlardan aklıma bu geldi. Hibe desteği için başvurmuştum ama olmamıştı. Hep bir proje olarak kalmıştı. Sonrasında kendi imkanlarımla yapmaya karar verdim. Ben bu kadar bile bir verim beklemiyordum aslında fideler bayağı küçüktü. İklimini toprağında sevdi ki beklediğinizin fazlasında bir verim almaya başladık. Bin 200 rakıma 5 bin 400 adet fide ektik. Çok heyecanlıyım, mutluyum. Çünkü uzun yıllardır yapmayı planladığım bir işti. Bir hayalimdi. Aslında hayalimi de gerçekleştirmiş olmanın verdiği ayrı bir mutluluk var. Umutluyum. Geleceği için umutluyum. Hem kıraç arazilerin değerlendirilmesi hem de Kozan'da bitki çeşitliliği adına iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Atıl araziyi lavanta üretimine kazandırdı - Son Dakika

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