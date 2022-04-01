Son dakika haber! Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı

01.04.2022 10:13
Son dakika haber! Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,18 artışla 456,7, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 14.422 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.523 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 6.669 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 artışla 8.461 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 24.961 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,1060 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına yönelik kararnameyi imzaladı. Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını vurgulayan Putin, kararnamenin bugün itibarıyla devreye gireceğini bildirdi. Kararın ardından Almanya ve Fransa gibi ülkelerin rubleyle ödeme yapmayacaklarını bildirmesi enerji piyasalarında belirsizlik yaratırken, Avrupa'da nisan vadeli doğal gaz kontratları 108 avro seviyelerinden 127 avroya kadar yükseldi.

Rusya'nın hamlesi karşısında ABD yönetimi, Rusya'nın teknoloji sektörünü hedef alarak aralarında ülkenin büyük mikroelektronik üreticisi Mikron'un da bulunduğu 21 kurum ile 13 kişiyi yaptırım listesine ekledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise mütekabiliyet gereği AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Jeopolitik riskler ile enerji ve gıda öncülüğünde devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha agresif bir şekilde gerçekleştireceği beklentilerinin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Analistler, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında Ukrayna'daki savaş ana gündemiyle gerçekleştirilecek zirve toplantısının da yakından takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ayrıca dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endekslerinin de öne çıktığını kaydetti.

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Ukrayna, İtalya, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı - Son Dakika


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