Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

24.03.2022 11:19
Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artışla 455, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 14.319 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselişle 7.470 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 6.603 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,35 artışla 8.358 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 primle 24.362 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 1,0970 seviyesinden işlem görüyor.

28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nda bugün, 33 şirketin hissesi işleme açılırken açığa satışlar yasaklandı. Kapanmadan önceki son işlem gününü yüzde 26,12 yükselişle 936,94 puandan tamamlayan RTSI endeksi şu dakikalarda yüzde 5 değer kaybıyla 889 puanda seyrediyor.

Analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." açıklamasının pay piyasalarında risk iştahını düşürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya- Ukrayna savaşı gündemiyle dün Brüksel'deki temaslarının ardından bugün NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyi'nin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu hatırlatan analistler, bugün Biden'ın Avrupa'da katılacağı toplantılardan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, veri gündeminde ise, dünya genelinde PMI ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını kaydetti.

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Almanya, İspanya, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı - Son Dakika


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