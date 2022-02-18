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Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika

Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı

18.02.2022 18:24
Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 2.032,44 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 2.032,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,73 ile iletişim en çok gerileyen ise yüzde 3,90 ile turizm oldu.

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimler, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasıyla birlikte küresel piyasalardaki dalgalı seyir devam ederken, BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bilgi kirliliği yaratan açıklamaların pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yükselen enflasyon ve belirsizlik ortamında merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına yönelik değerlendirmelerinin de öneminin arttığına işaret eden analistler, haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin ve yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin yakından takip edileceğini kaydetti.

Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Turizm, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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