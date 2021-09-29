Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 34,08 35,06 -2,80 Nuh Çimento 32,54 33,40 -2,57 Koza Madencilik 14,45 14,71 -1,77 TAV Havalimanları 26,10 26,54 -1,66 Erbosan 93,95 95,40 -1,52 İpek Doğal Enerji 11,66 11,83 -1,44 Doğan Holding 2,53 2,56 -1,17 Şok Marketler Ticaret 11,71 11,84 -1,10 Logo Yazılım 41,70 42,16 -1,09 Karsan Otomotiv 3,65 3,69 -1,08 Şekerbank 0,96 0,97 -1,03 Çemtaş 12,62 12,75 -1,02 RTA Laboratuvarları 22,22 22,44 -0,98 Tofaş Oto Fabrikası 49,56 50,05 -0,98 Enka İnşaat 10,19 10,28 -0,88 Çemaş Döküm 1,14 1,15 -0,87 Jantsa Jant Sanayi 57,05 57,55 -0,87 Ereğli Demir Çelik 16,47 16,61 -0,84 Hektaş 8,27 8,34 -0,84 Konya Çimento 814,90 821,50 -0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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