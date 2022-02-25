Son dakika haber: EBRD, Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma konusunda karar verecek - Son Dakika
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Son dakika haber: EBRD, Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma konusunda karar verecek

25.02.2022 20:04
Son dakika haber: EBRD, Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma konusunda karar verecek

Son dakika haberine göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), hissedarların Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma veya değiştirme olasılığı da dahil olmak üzere krize yanıt olarak atılacak adımlar konusunda karar vereceğini bildirdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), hissedarların Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma veya değiştirme olasılığı da dahil olmak üzere krize yanıt olarak atılacak adımlar konusunda karar vereceğini bildirdi.

EBRD'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Ukrayna'daki olayları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Hissedar temsilcileri, EBRD tüzüğünün 8.3 maddesi uyarınca Rusya ve Belarus'un banka kaynaklarına erişimini askıya alma veya değiştirme olasılığı da dahil olmak üzere krize yanıt olarak atılacak adımlar konusunda banka yönetimiyle anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Tekliflerin gelecek hafta kurula sunulacağı belirtilen açıklamada, herhangi bir nihai kararın bankanın yöneticileri tarafından alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, EBRD'nin 2014'ten bu yana Rusya'da yeni projelere yatırım yapmadığı anımsatılarak, Belarus'ta da tartışmalı 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni projelere yatırımda bulunmadığı bilgisi verildi.

EBRD'nin açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale kınanırken bankanın Ukrayna vatandaşlarına desteği vurgulandı.

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Belarus, Rusya, Banka, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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