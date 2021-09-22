En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF", yüzde 1,17 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,16 ile "Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 14,764530 -1,28 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,810969 -1,17 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,220736 -1,16 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,961901 -1,15 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,896659 -1,13 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,996660 -1,04 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,271294 -0,99 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,031886 -0,98 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,004426 -0,97 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,850189 -0,91 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı

Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş

Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım

Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber

Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi

Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü