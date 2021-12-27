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Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

27.12.2021 17:05
Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıHSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,539253-0,88Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223632-0,67Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,539253-0,88
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,223632-0,67
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,804253-0,65
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030766-0,59
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,082962-0,34
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF16,850479-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,059978-0,09
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,035844-0,09
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,118401-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Bir. Değ. Fon2,672689-0,70
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,034557-0,64
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,032200-0,42
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,056950-0,37
Qinvest Portföy Değ. Fon0,089241-0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Katılım Fonu1,179686-0,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Nurol Portföy Altın Fonu1,292470-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Tragger, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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