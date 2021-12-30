Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,532654
|-0,66
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030105
|-0,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221469
|-0,49
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,798462
|-0,39
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,274817
|-0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,058212
|-0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,055783
|-2,66
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,128898
|-0,43
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,034439
|-0,36
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,641600
|-0,35
|İş Portföy Tema Değ. Fon
|0,033865
|-0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi