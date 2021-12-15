Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,06 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 5,24 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 4,53 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.375,796872
|6,06
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|72,149333
|5,24
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|18,067245
|4,53
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|65,755151
|4,20
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063941
|4,17
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|1,102031
|3,97
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,126645
|3,96
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|28,029178
|3,77
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|82,641731
|3,70
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,050087
|3,55
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi