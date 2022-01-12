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Son dakika haber... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

12.01.2022 08:57
Son dakika haber... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Gelen son dakika haberine göre Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Fed Başkanı Powell, dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlatırken, bugün gözler ABD'deki enflasyon verilerine çevrildi. ABD'de kasımda yüzde 6,8 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ikinci dönem için Fed Başkanlığına aday gösterdiği Powell, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Powell, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Yüksek enflasyonun maksimum istihdam ve uzun süreli genişlemenin sağlanmasına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu ifade kaydeden Powell, enflasyonu düşürmek için bankanın gereken araçlarını kullanacaklarını söyledi.

Powell, işlerin beklendiği gibi gelişmesi halinde politikayı normalleştireceklerini vurgulayarak, mart ayında varlık alımlarını sonlandıracaklarını, yıl boyunca faiz oranlarını artıracaklarını ve bu yıl içinde bir noktada bilançonun küçülmesine imkan verebileceklerini ifade etti.

Öte yandan, Powell konuşmasında ilk faiz artışının ne zaman olması gerektiğine ilişkin bir ipucu vermedi.

New York borsasında dün güne düşüşle başlayan endeksler, Powell'ın açıklamalarıyla birlikte toparlandı ve günü yükselişle tamamladı.

Fed'in ilk faiz artışına martta gideceğine ilişkin beklentiler Powell'ın açıklamaları sonrası yüzde 90'dan yüzde 84'e geriledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının dünya genelinde oldukça hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmesi ise pay piyasalarında risk iştahını törpüledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün, yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı 1.823 dolara kadar çıkmasının ardından şu sıralarda 1.820 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Dow Jones endeksi yüzde 0,51 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün de pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında, Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin enflasyon konusunda tetikte olmaları gerektiğini açıkladı.

Buna karşın ECB Başkanı Lagarde, dünkü açıklamalarında enflasyon konusunda beklentilerde bir kötüleşme olmadığına dikkati çekerek, insanların bankanın fiyat istikrarı taahhüdüne güvenmelerini istedi.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,10, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün de vadeli işlemlerde pozitif seyrediyor.

Asya borsalarında da bugün alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ediyor.

Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,5'e ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık bazda yüzde 10,3'e gerilemesi de pay piyasalarını destekleyen bir başka unsur olarak dikkati çekiyor.

Analistler, enflasyon baskısının azalmasının, destekleyici para politikası konusunda Çin Merkez Bankası'nın elini rahatlatacağını bildirdi.

Kovid-19 salgının hızla yayılması ve bölge ülkelerinde rekor vaka sayılarına ulaşılması nedeniyle alınan tedbirler ise ekonomik toparlanma üzerindeki endişeleri artırıyor.

Öte yandan Japonya'da ödemeler dengesi 897 milyar yen fazla vererek beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,95, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,40 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yüzde 0,04 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak günü 2.046,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,2 azalışla 13,8021'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,76 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.070 seviyesinin direnç, 2.030 ve 1.990 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - Son Dakika
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