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Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor - Son Dakika

Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor

17.12.2021 13:38
Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor

Son dakika habere göre Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki emlak ve yatırım danışmanları ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki emlak ve yatırım danışmanları ile bir araya geldi. Kentte hayata geçirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada konuşan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kuşadası'nın marka değeri her geçen gün artıyor" dedi.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerinin yanı sıra turizm ve gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle de görüşerek kentin nabzını tutuyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Türkmen Mahallesi'nde bulunan bir emlak bürosunu ziyaret etti. Kuşadası'ndaki emlak sektörünün son durumunun masaya yatırıldığı buluşmada Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ayrıca yatırım danışmanlarının talep ve önerilerini dinledi. Kentte yaşanan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışan Güvercin Masa'nın gezici ekibi ise aldığı talepleri anında ilgili birimlere iletti. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan daha sonra Kuşadası'nda yaşama geçirecekleri kent meydanı, Kuşadası Spor Yaşam Merkezi, Grand ve Orient Bazaar'ın bulunduğu bölgede yapılacak alt ve üst yapı yenileme ile peyzaj düzenleme çalışmaları hakkında emlak danışmanlarına bilgi verdi.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde yapılan hizmetler sayesinde Kuşadası'nda büyük bir değişimin yaşandığını belirten Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerimizin ardından Davutlar Mahallesi'nde başlattığımız yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Davutlar'da bu yıl hedefimiz 160 bin metrekare daha yeni yol yapmak. Başkanımızın yaşama geçireceği birçok proje var. Yaptığımız hizmetler ve düzenlediğimiz kültür sanat faaliyetleri sayesinde Kuşadası'nın marka değeri her geçen gün artıyor. Ayrıca Kuşadası yatırımcılar için yeniden cazibe merkezi olmaya başladı" dedi.

Emlak ve yatırım danışmanlığı şirketinin sahibi Göksel Mor ise " Türkiye'nin en önemli turizm ve emlak yatırım merkezlerinden olan Kuşadası'nın yıldızı Belediye Başkanımız Ömer Günel ile birlikte tekrar parlamaya başladı. Biz de gerçekleştirilen alt ve üst yapı hizmetleri sayesinde Kuşadası'nın gayrimenkul satın almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların yeniden ilgi odağında olduğunu hissetmeye başladık. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor
Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor
Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor
Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor
Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor

Gayrimenkul, Kuşadası, Yatırım, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor - Son Dakika Ekonomi


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