Son dakika haber... Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu

28.06.2022 14:11
Son dakika haber... Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN (İHA) – Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Kaya, Van genelinde faaliyet gösteren 60'a yakın akaryakıt istasyonunun kapanmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

VAN (İHA) – Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Kaya, Van genelinde faaliyet gösteren 60'a yakın akaryakıt istasyonunun kapanmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Kaya ile bir araya gelen akaryakıt istasyonu yetkilileri, yaşamış oldukları sorunları aktardı. En büyük sorunun yazılan cezalar ve devam eden mahkeme sürecinde istasyonların mühürlenmesi olduğunu belirten Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, gerek Van TSO gerekse PÜİS olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara sorunların iletildiğini söyledi. Kaya, "Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren odamız üyelerinin son dönemde oluşan iktisadi sıkıntılardan ciddi şekilde etkilenmiş ve ilimiz genelinde faaliyet gösteren 60'a yakın akaryakıt istasyonu kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Şirket denetimleri, fatura cezaları, tahsil ve rücu işlemleri, ruhsat yenileme tadil işlemleri, denetlemeler, vergi/sigorta borçları ve mahkeme süreci devam ederken istasyonların mühürlenmesi sorunları sektörü bitirme noktasına getirmiştir" dedi.

"60 istasyon kapanmayla karşı karşıya"

Van'da 5 istasyonun kapandığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Yaşanan tüm bu sorunlardan dolayı ilimizde şu ana kadar 5 akaryakıt istasyonu kapanmış, 60 istasyon ise kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemiz genelinde bu rakam 4 bin 500 civarındadır. İlimiz baz alındığında 60 istasyonun kapanması demek, her petrolde 8-9 kişinin çalıştığı göz önüne alındığında 500'ü aşkın kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Bu rakam aileleriyle birlikte doğrudan 3 bin kişiyi etkilemektedir."

"Dağıtıcı şirketlerin hataları, denetimlerde yapılan uygulamalar nedeniyle en fazla zarar gören ve kapanmayla karşı karşıya kalan dağıtıcı firmaların yaşamış olduğu mahkeme süreci de sorunu derinleştirmiştir" diyen Kaya, "Petrol istasyonu hakkında dava açılması ve dava sürecinde istasyonların mühürlenmesi kabul edilir bir uygulama olmadığı gibi işi zorlaştırmaktan başka bir şey değildir. Dağıtıcı firma yetkilileri dava süreci devam ederken var olan cezalarını ödeme ve mahkeme kararı çıkıncaya dek istasyonlarının faaliyet göstermesini haklı olarak talep etmektedir. Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden olduğu gibi ceza sürecinin tıkanmasına da sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da SMA hastası ikiz bebekler yararına futbol maçı düzenlendi Van'da SMA hastası ikiz bebekler yararına futbol maçı düzenlendi Van'ın erkek ve kız voleybol takımları yarı finale yükseldi Van'ın erkek ve kız voleybol takımları yarı finale yükseldi
Kaynak: İHA

Van, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Cüneyt Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak
14:12 TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoda Arap ezgilerinin yer alması büyük tepki çekti! Eleştiriler sonrası video yayından kaldırıldı
14:08 Cesur pozlarıyla tanınan İngiliz sunucunun pozu yürek hoplattı! Arkadaşıyla beraber tenis oynarken kalçasını gösterdi
14:03 Sokak ortasında öldürülen Raziye'nin katili, indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
13:59 Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kadına şiddet görüntüleri izleyenleri şoka uğrattı! Kadının kafasına vura vura araca bindirdi
13:44 İkinci evliliğine karşı çıktıkları gerekçesiyle annesini ve babasını döven adam, 14 yaşındaki kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 14:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement